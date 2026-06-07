Lübnan’da işgali genişletiyorlar
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'da yine 5 belde için saldırı tehdidinde bulunarak, halktan evlerini terk etmelerini istedi. Ordudan yapılan açıklamada, güneydeki Aramta, Meşgara, Kefr Hune, Secud ve Ensariye beldelerini hedef alacağını belirtildi. Lübnanlılardan evlerini terk edip Zehrani Nehri'nin kuzeyine geçmeleri istendi. Öte yandan Lübnan ordusu, İsrail'in ülkenin güneyinde askeri bir aracı hedef aldığı saldırıda biri tuğgeneral rütbesindeki 2 subay ve bir askerin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Son 24 saatte İsrail saldırılarında 35 kişi daha hayatını kaybetti. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, saldırısını kınayarak, uluslararası topluma İsrail'in saldırılarını durdurma çağrısında bulundu.