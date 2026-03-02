Lübnan’da İsrail saldırılarında can kaybı 52’ye yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Lübnan’a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 52’ye yükseldiğini, yaralıların sayısının ise 150’yi aştığını açıkladı.

İHA

İsrail'in Lübnan'a yönelik düzenlediği saldırılarda can kaybı arttı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 52'ye yükseldiğini, yaralıların sayısının ise 150'yi aştığını açıkladı.

