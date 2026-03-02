Lübnan’da İsrail saldırılarında can kaybı 52’ye yükseldi
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Lübnan’a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 52’ye yükseldiğini, yaralıların sayısının ise 150’yi aştığını açıkladı.
