Lübnan’da İsrail saldırılarından kalan mühimmat patladı: 1 ölü, 3 yaralı

Lübnan Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneyindeki Nebatiye'ye bağlı Meyfedun beldesinde tuk-tuk tipi bir aracın geçişi sırasında patlama meydana geldi.

Patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA, infilak eden cismin İsrail'in saldırılarından kaldığını aktardı.

İSRAİL'İN LÜBNAN'DAKİ SALDIRILARI

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyindeki birçok beldeyi hedef almış ve işgal etmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 346'ya, yaralıların sayısı ise 12 bin 301'e ulaştı.

Lübnan hükümeti, saldırılar nedeniyle ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Ancak İsrail ordusu, ateşkese rağmen çeşitli gerekçelerle Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör