Lübnan’da köyün ortasına bomba
İsrail Lübnan'a yönelik saldırılarını her geçen gün artırıyor. Lübnan'da dün geceden beri sınır köyleri ve beldelerine bomba yağdıran siyonist ordu 16 kişiyi daha katletti. İsrail, Lübnan'ın yüzde 10'unu şimdiden işgal etti. Öte yandan ABD'nin arabuluculuğunda İsrail ve Lübnan temsilcileri Washington'da bir araya geldi. Hizbullah görüşmelere karşı çıkıyor. İsrail ordusunun Sayda kentinde bir kafeteryaya düzenlediği saldırıda ağır yaralanan 16 yaşındaki Hüseyin Halid, kaldırıldığı Türk Travma ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde günlerdir yaşam mücadelesi veriyor. Halid'in annesi Meryem Şırare ise oğlunun başucunda umutlu bekleyişini sürdürüyor.