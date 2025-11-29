Lübnan’da Rumlarla imzalanan anlaşma tartışılıyor

Lübnan'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) Sınırlandırma Anlaşması'nı Meclis onayına sunulmadan imzalaması hukuki tartışmalara yol açtı. Sınır meseleleri konusunda uzman ve akademisyen İsam Halife "Çarşamba günü imzalanan anlaşma, Meclis'e sunulmadığı için anayasaya uygun değil" derken, hukuk uzmanı avukat Ahmed Hasan "Deniz sınırlarının belirlenmesine ilişkin anlaşma, Lübnan Meclisi'ne sunulup onaylanmadan hukuken yürürlüğe giremez" dedi. MEB Sınırlandırma Anlaşması'nın onay için Meclis'e sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.