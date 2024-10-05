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Giriş Tarihi: 5.10.2024 12:55

Lübnan’da sağlık merkezini vuran İsrail ordusundan yeni itiraf: Camiyi özellikle hedef aldık!

Gazze’nin ardından işgale ve katliama Lübnan’da devam eden İsrail ordusu dün hastaneyi hedef almıştı. Ordudan gelen yeni bir açıklamada bölgede bulunan camiye hava saldırısı düzenlediği itirafı yer aldı.

AA
Lübnan’da sağlık merkezini vuran İsrail ordusundan yeni itiraf: Camiyi özellikle hedef aldık!

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde Bint Cubeyl kentindeki Şehit Salah Gandur Hastanesi kampüsü ve çevresini hedef alması sonucu 9 sağlık personeli yaralandı. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, Şehit Salah Gandur Hastanesi kampüsü ve çevresinin İsrail tarafından 4 top mermisi ile vurulduğu belirtildi.

Şehit Salah Gandur Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, saldırı sonucunda çoğu ağır olmak üzere 9 sağlık personeli yaralandı. Saldırının ardından hastane personeli tahliye edildi.

İsrail ordusu, yaptıkları saldırıda Hizbullah mensuplarının bulunduğu iddiasıyla bir camiye hava saldırısı düzenlediğini kabul etti.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl kentindeki Salah Gandur hastanesinin yakınındaki camiye hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, caminin Hizbullah tarafından karargah olarak kullanıldığı ileri sürüldü.

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Lübnan’da sağlık merkezini vuran İsrail ordusundan yeni itiraf: Camiyi özellikle hedef aldık!
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