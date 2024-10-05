Lübnan’da sağlık merkezini vuran İsrail ordusundan yeni itiraf: Camiyi özellikle hedef aldık!

Şehit Salah Gandur Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, saldırı sonucunda çoğu ağır olmak üzere 9 sağlık personeli yaralandı. Saldırının ardından hastane personeli tahliye edildi.

İsrail ordusu, yaptıkları saldırıda Hizbullah mensuplarının bulunduğu iddiasıyla bir camiye hava saldırısı düzenlediğini kabul etti.