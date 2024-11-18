Lübnan’da sağlık merkezini vurdular: 15 ölü

Lübnan'da ABD destekli ateşkes konusunda görüşmeler sürerken İsrail yine ülkenin güneyindeki çok sayıda noktayı hedef aldı. İsrail ordusunun Lübnan'ın Sur ve Nebatiye kentlerine düzenlediği saldırılarda 15 kişi hayatını kaybetti. İsrail savaş uçakları Nebatiye'nin Arabsalim bölgesinde Hizbullah'a bağlı İslam Sağlık Kurumu'na ait bir merkezi vurdu. Saldırıda 6 sağlık çalışanı yaşamını yitirdi. Nebatiye kent merkezi ve çevresindeki mahallelere düzenlenen saldırılarda da 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Önceki akşam ise Sur'un çeşitli bölgelerine düzenlenen saldırılarda 11 kişinin hayatını kaybettiği, 48 kişinin de yaralandığı bildirilmişti. Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein'in Tel Aviv ile Hizbullah arasında ateşkesi görüşmek için bugün Lübnan ve İsrail'i ziyaret etmesinin beklendiği belirtildi.