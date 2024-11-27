Lübnan’da sevinç Gazze’de gözyaşı

Gazze Şeridi'nde soykırım yapan İsrail işgal yönetimi, yoğun baskıların ardından Lübnan'da ateşkesi kabul etti. İsrail ve Lübnan'daki Hizbullah arasında ateşkes dün Türkiye saatiyle 05.00'te yürürlüğe girdi. Ateşkes anlaşması, 60 gün içerisinde Hizbullah'ın güney Lübnan'dan çekilmesini ve Lübnan ordusunun burada kontrolü ele almasını öngörüyor. Karşılığında İsrail güçleri buralardaki mevzilerinden geri çekilecek. İsrail ile Lübnan merkezli Hizbullah arasında, 7 Ekim 2023'ten beri karşılıklı sınır ötesi çatışmalar yaşanıyordu. İsrail Eylül 2024'ten bu yana ise kara işgali başlatmıştı. Lübnan'da şimdiye kadar 3 bin 800'den fazla kişi yaşamını yitirdi. 2 milyona yakın kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı. Ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından evlerini terk eden Lübnanlıların büyük bir kısmı sevinç içerisinde geri dönüşlere başladı. İsrail'in kuzeyinden tahliye edilenlerin sayısının 70 bin olduğu tahmin ediliyor ve bu kişiler Ekim 2023'ten bu yana ülkenin çeşitli yerlerinde otellerde ikamet ettiriliyor.Lübnan'da ateşkes sevinçle karşılanırken Gazze Şeridi'nde ise gözyaşları akmaya devam etti. İsrail'in 418 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 44 bin 282'ye yükseldi. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) da Gazze Şeridi'nde açlığın kritik seviyelere ulaştığını açıklayarak acil ateşkes çağrısını yineledi. Katil İsrail'in Lübnan'daki ateşkesin ardından Gazze'deki soykırımını daha da şiddetlendirmesinden endişe ediliyor. Al Jazeera'ya konuşan Gazzeliler "Lübnan'daki ateşkesten dolayı mutluyuz. Biz de ateşkes istiyoruz" dedi.GAZZE Kasabı Netanyahu'nun Lübnan'daki ateşkesi kabul etmesinin ardında "ABD'de yeni seçilen Donald Trump'tan gelen baskılar, Fransa başta olmak üzere Batılı ülkelerin Lübnan'ın yanında yer alması, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde hakkında çıkan tutuklama kararı" gibi faktölerin yanı sıra Hizbullah'a karşı karadan önemli ilerleme kaydedemeleri gerekçe olarak gösteriliyor.Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail ile yapılan ateşkes ile hükümetinin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararının tüm maddelerini uygulama konusunda kararlı olduğunu söyledi. 1701 sayılı karar, İsrail'in Mavi Hattı'nın gerisine çekilmesini ve bu hatla Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, sadece Lübnan ve BM Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait silah bulundurulmasını öngörüyor.İlerleyen günlerde çekilen Hizbullah unsurlarının yerine 5 bin Lübnan askeri geçecek. Anlaşmaya göre, bölgede Lübnan, İsrail ve Lübnan'daki BM Geçici Gücü (UNIFIL) arasında daha önceden oluşturulan üçlü mekanizmaya, ABD ve Fransa da katılacak. Lübnan'da ABD askeri konuşlandırılmayacak ancak ABD ve Fransa, Lübnan ordusuna eğitim desteği sunacak.DışişleriBakanlığı, kararın memnuniyetle karşılandığını belirterek "Ateşkesin kalıcı olmasını temenni ediyoruz. İsrail'in ateşkese harfiyen uyması ve Lübnan'daki zararı tazmin etmesi için uluslararası toplum baskı kurulmalıdır. Türkiye, Lübnan'da iç barışın tesisi için gerekli desteği sunmaya hazırdır" dedi. ANKARAİspanyol milletvekili Jorge Pueyo, Filistin'e destek vermek için 29 Kasım'a kadar açlık grevi eylemi yapacağını açıkladı. Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Ronald Lamola ise, İsrail saldırılarında ölen sayısız çocuğun sorumluluğunun hesabının sorulmasının, antisemitizm eylemi olmadığını söyledi.