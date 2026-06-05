Lübnan’da siyonizm usulü ateşkes
ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Lübnan'ın Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla geniş kapsamlı bir ateşkes konusunda mutabakata vardığını duyurdu. Ancak İsrail bu şartlı ateşkesi bile anında bozdu. İsrail'in, duyurulan yeni ateşkese rağmen Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 4 kişi öldü. Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne bağlı bir asker de hayatını kaybetti. Hizbullah Genel Sekreteri Kasım ise İsrail'i Lübnan'dan çıkarana kadar savaşmaya devam edeceklerin söyledi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, İsrail-Lübnan arasında ABD aracılığındaki "ateşkes" anlaşmasının ardından İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilmesi gerektiğini belirtti.