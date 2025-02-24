Lübnan’da tarihi tören

Lübnan'ın başkenti Beyrut, İsrail saldırısında öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın cenaze törenine katılmak üzere gelen on bilerce kişiyi ağırladı. Cenaze töreni için ülkenin en büyük stadı olan Camille Chamoun Şehir Stadyumu hazırlandı. İsrail'in 27 Eylül ve 3 Ekim'de düzenlediği saldırılarda hayatlarını kaybeden eski Hizbullah liderleri Hasan Nasrallah ve Haşim Seyfettin'in cenaze töreni dünsaat 13.00 itibarı ile başladı. İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları, ses hızına ulaşarak Beyrut'taki cenaze törenini taciz etti. Güvenlik nedeniyle aylarca ertelenen törene, Lübnan ve dışından on binlerce destekçi katıldı.