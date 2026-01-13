Lübnan’da tehlikeli gerilim: İsrail ordusu İspanyol askerlerine ateş açtı

İspanya Savunma Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücüne (UNIFIL) bağlı görev yapan İspanyol devriyesine dün öğleden sonra İsrail tankları tarafından ateş açıldığını ancak bunun herhangi bir hasara neden olmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki tampon bölgede, Al Khiam kasabası yakınlarında yaşanan olayda, İsrail tanklarından açılan üç el ateşte mermilerin, İspanyol devriyesinin 150 ve 380 metre uzaklarına düştüğü, herhangi bir hasara neden olmadığı belirtildi.

Bunun ardından İspanyol devriye birliğinin güvenli bir alana çekildiği, İsrail tanklarının da üslerine geri çekildiği kaydedildi.

İspanyol devriye birliğinin daha sonra üssüne geri döndüğü ifade edildi.

"İspanyol askeri personelimiz de dahil olmak üzere UNIFIL güçleri, Lübnan ve İsrail Silahlı Kuvvetleri ile sürekli koordinasyon içinde, Güney Lübnan'da barış ve istikrara katkıda bulunmaktadır." denilen açıklamada, "UNIFIL'e karşı herhangi bir düşmanca eylem, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararının ciddi ihlalini teşkil etmekte ve güvenliklerini tehlikeye atmaktadır." uyarısında bulunuldu.