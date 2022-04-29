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Giriş Tarihi: 29.4.2022 09:26 Son Güncelleme: 29.4.2022 09:27

Lübnan’da yoğun talep sonucu defter kalmayınca pasaport başvuruları askıya alındı

AA
Lübnan’da yoğun talep sonucu defter kalmayınca pasaport başvuruları askıya alındı

Lübnan'dan 2019 yılından beri yaşanan ekonomik kriz nedeniyle halk başka ülkelere gitmeye çalışıyor. Hatta göç için o kadar çok sıraya giren insan olduki Lübnan İçişleri Bakanlığı dün yüksek talep sonucunda stokta defter kalmaması nedeniyle pasaport başvurularının askıya alındığını duyurdu. Bakanlık'tan alınan bilgilere göre pasaport almak isteyenlerin sayısı 10 kart artmış durumda.

Lübnan İçişleri Bakanlığı, yüksek talep sonucu stokta defter kalmaması nedeniyle pasaport başvurularının askıya alındığını duyurdu. İçişleri Bakanlığına bağlı Genel Güvenlik Dairesinden yapılan yazılı açıklamada, bugünden itibaren pasaport işlemleri için yeni randevu kabul edilemeyeceği, sadece mevcut başvurular üzerinden hizmet verileceği ifade edildi.

10 KAT ARTTI

Açıklamada, pasaport başvuru merkezlerinde 2020'den bu yana çok yoğun işlem yapıldığı, pasaport almak isteyenlerin sayısının neredeyse 10 kat arttığı kaydedildi.

SIKINTILAR YAŞANIYOR

Yoğun başvuru nedeniyle pasaport defterinde sıkıntı yaşandığına işaret edilen açıklamada, tedarikçi firmanın talep edilen miktarda defter temin edemediği aktarıldı.

20 SAATİ BULAN ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Ülkede 2019'dan beri yaşanan ekonomik kriz ve 20 saati bulan elektrik kesintileri nedeniyle birçok Lübnanlı daha iyi bir yaşam için başka ülkelere göç etmeye çalışıyor.

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Lübnan’da yoğun talep sonucu defter kalmayınca pasaport başvuruları askıya alındı
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