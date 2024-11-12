Lübnan’da yüzü yanan çocuk anlattı: ‘Birden kana bulandım’

İSRAİL KANA BULADI

AA muhabirine yaşadıklarını anlatan küçük Zehra, "Ailemle birlikte balkonda oturuyorduk. Elimde telefon vardı, silahım ya da roketim yoktu. Birden, kana bulandığımı ve her yerime cam parçalarının saplandığını, kemiklerimin kırıldığını gördüm. Hemen ambulans geldi ve beni hastaneye getirdiler. Şimdi buradayım." dedi.

Zehra, savaş öncesi güzel günlere duyduğu özlemi ise "Babaannemin evinde çok mutluydum. Çocuklarla top oynuyorduk, bir şeyler ekiyor ve ektiklerimizi suluyorduk." ifadeleriyle dile getirdi.