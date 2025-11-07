İsrail Lübnan’daki ateşkesi bir kez daha bozdu

Gazze Şeridi'ndeki ateşkesi sürekli keyfi olarak ihlal eden İsrail, dün bir kez daha Lübnan'a saldırdı. Ateşkesi bozan İsrail, ülkenin güneyindeki 6 noktayı hedef aldı. Tora, Et-Taybe, Tayr Debba, Aita Cebel, Zevtar eş-Şarkiyye ve Kefer Dunin beldelerine düzenlenen saldırılarda bir kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail saldırılarının "tam teşekküllü bir suç" olduğunu belirtti. Ateşkesin yürürlüğe girmesinin üzerinden yaklaşık bir yıl geçtiğini ancak İsrail'in saldırılarına devam ettiğini vurgulayan Avn, "İsrail saldırılarını artırıyor ve her türlü müzakere çözümünü reddediyor" diye konuştu.