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Giriş Tarihi: 9.10.2024 11:09 Son Güncelleme: 9.10.2024 11:28

Lübnan’daki vatandaşlar için tahliye operasyonu! Türk vatandaşları TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar'ı bekliyor

Ankara, İsrail’in Lübnan’a başlattığı kara harekatının hemen ardından durumun kötüye gitmesi ve vatandaşların tahliye edilmesi ihtimaline karşı gerekli hazırlıkları yaptı. Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'dan ayrılmak üzere başvuran Türk vatandaşlarının deniz yoluyla tahliyesinin bugün yapılacağını, bu çerçevede Türk Deniz Kuvvetlerine ait TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar gemileri Beyrut'a doğru yola çıktığını bildirdi.

BETÜL USTA BETÜL USTA
Lübnan’daki vatandaşlar için tahliye operasyonu! Türk vatandaşları TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar’ı bekliyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Gemilerimizin toplam kapasitesi yaklaşık 2 bin yolcudur. Tahliye işlemiyle ilgili detaylar bugüne kadar Konsolosluk Çağrı Merkezimizle temasa geçmiş olan vatandaşlarımızla ayrıca paylaşılacaktır.

Gerektiği taktirde tahliye işlemleri izleyen günlerde devam edecektir. Vatandaşlarımızın ülkemize varışlarında olabilecek ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik hazırlıklar tamamlanmıştır. Tahliye için görevlendirilen gemilerimiz, ayrıca insani yardımlarımızı da Lübnan'a nakledeceklerdir" denildi.

2 BİN KİŞİ KAPASİTELİ GEMİ
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Lübnan'dan tahliye edilmek üzere 2 bin kişi kapasiteli iki gemi Mersin'den Beyrut'a gidecek. Lübnan'dan tahliye edilmek isteyen Türk vatandaşlarından başvuruları toplandı ve 2 bin 500 kişinin başvuru yaptı. Başvuru yapan tüm vatandaşlarla daha sonra tekrar temas kuruldu, tahliye konusundaki son kararları soruldu.

Gelen yanıtlar sonrası "toplam 2 bin kapasiteli" iki geminin bu aşamada yeterli olacağının anlaşıldı. Toplanma alanları ve saati ilgili bilgi vatandaşlara mesaj yoluyla iletilecek.

Bugün vatandaşların gemilere binerek Türkiye'ye geleceğini kaydeden kaynaklar, "Türkiye'de ilk etapta ihtiyaç duyabilecekleri barınma gibi ihtiyaçları için ilgili kurumlarımız hazırlıkları yaptı" dedi. Kaynaklar ayrıca Lübnan'da bakanlıktaki kayıtlı vatandaş sayısının 14 bin olduğunu belirtti.

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Lübnan’daki vatandaşlar için tahliye operasyonu! Türk vatandaşları TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar'ı bekliyor
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