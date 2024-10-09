Lübnan’daki vatandaşlar için tahliye operasyonu! Türk vatandaşları TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar’ı bekliyor

2 BİN KİŞİ KAPASİTELİ GEMİ

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Lübnan'dan tahliye edilmek üzere 2 bin kişi kapasiteli iki gemi Mersin'den Beyrut'a gidecek. Lübnan'dan tahliye edilmek isteyen Türk vatandaşlarından başvuruları toplandı ve 2 bin 500 kişinin başvuru yaptı. Başvuru yapan tüm vatandaşlarla daha sonra tekrar temas kuruldu, tahliye konusundaki son kararları soruldu.