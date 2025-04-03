Lübnan’dan AB ülkelerine açık çağrı: İsrail’e baskı yapın!

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Recci, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Sekreteri Stefano Sannino liderliğindeki heyetle bir araya geldi.

Avrupa Birliği ile Lübnan arasındaki ikili ilişkilerin ele alındığı görüşmede, bölgesel gelişmeler de masaya yatırıldı. İsrail'in ülkesine yönelik devam eden saldırılarını "kabul edilemez" şeklinde nitelendiren Recci, İsrail'in saldırılarına son vermesi ve işgal ettiği noktaların tümünden çekilmesi için Avrupa Birliği'nin yoğun baskılar kurmasını talep etti.

Recci, ayrıca İsrail'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararına bağlı kalmasını istedi. Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönmeleri konusuna dair de Recci, Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri için uygun koşulların oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Ülkesindeki mali ve ekonomik reformlara vurgu yapan Recci, Lübnan hükümeti olarak bu reformları hayata geçirmeye kararlı olduklarını söyledi.