Lübnan'dan İsrail açıklaması: "Saldırı bahanesi verecek adımlardan kaçınılmalı"

Mitri, "Tüm Lübnan'ın Sesi" radyosuna yaptığı açıklamada, ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürdüğüne dikkati çekerek, İsrail'in önümüzdeki dönemde yeni bir tırmanışa gitmeyeceğine dair Lübnan'a verilmiş herhangi bir güvence bulunmadığını söyledi. Buna karşın, İsrail'in olası bir tırmanışına yönelik "aşırı kaygının yersiz ve ciddi bilgilere dayanmadığını" ifade eden Mitri, güvenilir verilere dayanmayan değerlendirmelerin peşinden gidilmemesi çağrısında bulundu.