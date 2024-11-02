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Giriş Tarihi: 2.11.2024 09:41

Lübnan'dan İsrail'e çok sayıda roket fırlatıldı

Lübnan'dan Tel Aviv ile Tira ve Hasharon şehirlerine çok sayıda roket fırlatıldı. Saldırıda 11 kişinin yaralandığı ve birçok binanın hasar gördüğü kaydedildi.

İHA
Lübnan’dan İsrail’e çok sayıda roket fırlatıldı

Lübnan'dan fırlatılan birçok roketin İsrail'in farklı bölgelerine isabet ettiği bildirildi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada birçok bölgede sirenlerin çaldığı kaydedilirken, İsrail basını ise Tel Aviv ile Tira ve Hasharon şehirlerinin hedef alındığını duyurdu.

11 KİŞİ YARALANDI

Tira şehrindeki bir apartmana roket isabet etmesi sonucu en az 11 kişinin yaralandığı bildirilirken, birçok bölgede meydana gelen zarar amatör kameralara yansıdı.

Hizbullah'ın gerçekleştirdiği iddia edilen saldırılarda can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

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Lübnan'dan İsrail'e çok sayıda roket fırlatıldı
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