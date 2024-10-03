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Giriş Tarihi: 3.10.2024 00:22

Lübnan'dan İsrail'e füzeli saldırı: Ülkenin kuzeyinde elektrik kesildi

İsrail'in kuzeyinde yer alan Yukarı Celile'deki bazı bölgelerde Lübnan'dan atılan füzeler sonrasında elektrik kesintisi yaşandı.

AA
Lübnan’dan İsrail’e füzeli saldırı: Ülkenin kuzeyinde elektrik kesildi

İsrail'deki Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Lübnan'dan atılan füzeler, Yukarı Celile'deki Kfar HaNassi'de bir eve doğrudan isabet etti. Saldırı can kaybı ya da yaralanmaya yol açmadı.

Lübnan'dan atılan füzeler, Ayelet Hashahar'daki tarım bölgesinde ise yangına neden oldu.

Ayrıca Yukarı Celile'deki Mahanayim ile Kafr HaNassi'de de elektrik kesintisi yaşandı.

İsrail polisi ise füzelerin düşmesinin ardından Yukarı Celile'deki mülklerin bazılarında hasar oluştuğuna dair ihbarlar aldıklarını aktardı.

İsrail, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, Lübnan'dan yaklaşık 100 füze atıldığını tespit ettiklerini; yaklaşık iki saatte Batı Celile'nin açık alanlarına düşen füzelerin bir kişinin yaralanmasına ve maddi hasara neden olduğu aktarmıştı.

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Lübnan'dan İsrail'e füzeli saldırı: Ülkenin kuzeyinde elektrik kesildi
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