Lübnan’dan İsrail’e İHA saldırısı: ‘Havacılık yapısalları üretim tesisi’ hedef alındı

SAVUNMA SANAYİ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİLİYORDU

İsrail'iin Kanal 12 televizyonu, Lübnan'dan atılan İHA'nın, Akka kenti yakınındaki "Baz Havacılık Yapısalları Üretim Tesisini" hedef aldığını belirtti.

İsrail ordu radyosu da hedef alınan tesiste, savunma sanayi ve sivil havacılık yapısallarının üretildiği bilgisini verdi.

Öte yandan Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in Akka kentinin güneydoğusundaki askeri sanayi şirketine çok sayıda İHA ile saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Tesisin bulunduğu Ber Lav sanayi bölgesi, İsrail'in kuzeyindeki Batı Celile'de yer alan sahil kenti Akka ve Karmiel kenti yakınlarında yer alıyor.