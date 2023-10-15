Lübnan’dan İsrail’e tanksavar füzesi atıldı, bir İsrailli öldü

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'dan ilk olarak İsrail'in kuzeyindeki Batı Celile bölgesine bağlı Şatula beldesine, ardından sınırdaki bir İsrail askeri karargahına tanksavar füzesi atıldığı belirtildi.

Buna karşılık İsrail ordusu, Lübnan'da füzelerin fırlatıldığı alanları bombaladığını duyurdu.

Açıklamada ayrıca, yaşanan saldırıya ilişkin ordunun yaptığı durum değerlendirmesi uyarınca, Lübnan ile olan kuzey sınırında dört kilometrelik bir bölgenin kapatıldığı ve bölgeye girişin yasaklandığı belirtildi.

Sınırdan iki kilometreye kadar olan bölgedeki sivillerin güvenli alanlarda kalmaları istenirken, "aktif muharebe bölgelerinde çeşitli operasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda uydu tabanlı navigasyon hizmetlerinin kısıtlandığı" kaydedildi.

Öte yandan İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamaya göre, Lübnan'dan düzenlenen saldırıda 40 yaşında bir İsrailli öldü.

Saldırıda 2'si orta derecede, 1'i hafif olmak üzere 3 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

- Hizbullah saldırıyı üstlendi

Hizbullah Hareketi, İsrail'e yönelik tanksavar füzesi ile yapılan saldırıya ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, Hizbullah'ın, İsrail'in Şabaa beldesinde 2 Lübnanlı sivili öldürmesine yanıt olarak bugün füze ile saldırı düzenlediği kaydedildi.

Öte yandan Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde İsrail'in sınır üzerinde yer alan Rmeyş ve Ramya beldelerinin yakınlarına saldırı düzenlediği ifade edildi.

Hizbullah, yaptığı açıklamayla, askeri noktaya saldırıdan sonra bu sefer İsrail'e ait tanka yeni bir saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Açıklamada, tankın direkt hedef alındığı, İsrailli askerler arasında ölü ve yaralı olduğu iddia edildi.

İsrail-Filistin çatışması abluka altındaki Gazze Şeridi'nde şiddetli savaş halini alırken, İsrail-Lübnan sınırı da yeniden ısındı.

Bölge son günlerde İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında karşılıklı saldırılara sahne oluyor.