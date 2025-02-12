Lübnan’dan Trump’ın önerisine karşı hamle: ‘Arap dayanışması planı’

Lübnan resmi haber ajansı NNA, Lübnan'ın yeni Başbakanı Nevvaf Selam'ın, ABD ve bölgedeki gelişmelere yönelik devlet televizyonuna yaptığı açıklamaları aktardı.

Trump'ın planını değerlendiren Selam, "Bu ifadeleri ayıplıyorum. Sadece Gazze halkını Mısır ve Ürdün'e gönderme fantezisi değil, onları Batı Şeria'ya göndermek de kınanması gereken ve kabul edilemeyecek bir plandır. Ne ahlaka ne siyasete ne de hukuka sığar." ifadelerini kullandı.

Selam, Trump'ın Filistin üzerindeki planlarına karşı "Arap ülkelerinin dayanışması" yoluyla karşılık verilmesi gerektiğini vurguladı.