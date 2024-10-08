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Giriş Tarihi: 9.10.2024

Lübnan’dan Türkiye’ye tahliyeler bugün başlıyor

BETÜL USTA BETÜL USTA
Lübnan’dan Türkiye’ye tahliyeler bugün başlıyor
İsrail'in Lübnan'a başlattığı kara saldırılarının hemen ardından vatandaşların tahliye edilmesi ihtimaline karşı gerekli hazırlıkları yapan Ankara harekete geçiyor. Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'dan ayrılmak üzere başvuran Türk vatandaşlarının deniz yoluyla tahliyesinin bugün yapılacağını, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait iki geminin dün Beyrut'a doğru yola çıktığını bildirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre ilk önce tahliye edilmek isteyen Türk vatandaşlarından başvuruları toplandı ve 2 bin 500 kişi elçiliğe başvuru yaptı.
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Lübnan’dan Türkiye’ye tahliyeler bugün başlıyor
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