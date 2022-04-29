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Giriş Tarihi: 30.4.2022

‘Lübnan’ı da al, seni kral ilan edelim’

‘Lübnan’ı da al, seni kral ilan edelim’
Tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşayan Lübnanlılar, Elon Musk'tan ülkeyi satın almasını istedi. Tesla ve SpaceX CEO'su Musk'ın Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının ardından, Lübnanlılar platformdan etiketledikleri Musk'tan ülkeyi satın almasını talep etti. Bir kullanıcının "Doğu Akdeniz'de 10 kilometrekarelik bir gayrimenkul yatırımıyla ilgilenir misin? Adı Lübnan. Satın al, durumu düzelt ve seni kral ilan edelim. Ülkenin adını 'Lebelon' diye değiştiririz" ifadeleri dikkat çekti.
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‘Lübnan’ı da al, seni kral ilan edelim’
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