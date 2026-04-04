Lübnan’ı dümdüz etme planı hazır

İsrail'in Lübnan'a yönelik 2 Mart'ta başlayan saldırıları sürüyor. İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde işgali genişletmek için sınır bölgesinde bulunan köy ve beldelerdeki evlerin yıkılmasına ilişkin planı Tel Aviv yönetimine sunacağı bildirildi. İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine ilişkin planı bu hafta sunacak. Lübnanlıların İsrail tarafından zorla yerinden edildiği bölgede, 3 kilometreye kadar genişlikteki alanda "güvenlik bölgesi" adı altında işgalin kalıcılaştırılması hedefleniyor. Lübnan'daki evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısı 1.5 milyonu geçmişti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!