Lübnan’ı işgal planı devrede

İsrail, ABD ile birlikte İran'a karşı başlattığı savaşta 17. gün geride kalırken kirli planlarını uygulamaya devam ediyor. Masada planladığı savaş sahada istediği gibi gitmeyen ve İran'ın misillemeleri nedeniyle zor günler geçiren Siyonist İsrail, günlerdir ağır bir şekilde bombaladığı Lübnan'a 'sınırlı ve hedefli' kara operasyonları başlattı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki işgalini genişletmek için kilit noktaları hedef alan kara saldırıları başlatıldığı kaydedildi.

450 BİN ASKER ÇAĞRISI

Kara saldırısının Hizbullah'a karşı Lübnan'ın güneyindeki "tampon bölgeyi" genişletmek amacıyla başlatıldığı ileri sürüldü. Bölgeye daha önceden asker takviyesi yapıldığı belirtildi. Kara unsurlarından önce bölgeye şiddetli hava saldırıları ve topçu atışları gerçekleştirildi. 146. Yedek Tümen'in Lübnan'ın güneybatısına konuşlandırılmış vaziyette olduğu, 36. Tümen'in Rab el-Talatin bölgesinde baskınlar düzenlediği ifade edildi. İsrail devlet televizyonu KAN ise ordunun hükümetten 450 bin yedek askeri göreve çağırma talebinde bulunacağını bildirdi. Öte yandan Yedioth Ahronoth gazetesi, 2 Mart'ta Lübnan'a başlatılan genişletilmiş saldırıların, 21-22 Mayıs'taki Yahudilerce kutsal "Şavuot Bayramı"na kadar sürdürebileceğini iddia etti. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarda 67'si kadın, 111'i çocuk ve 32'si sağlık çalışanı olmak üzere en az 886 kişi hayatını kaybetti. 2141 kişi yaralanırken, 1 milyondan fazla kişi ise yerinden oldu.

MAZLUMUN YANINDA DURAN ŞEREFLİ TÜRKİYE'Yİ SEVİYORUZ

İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği saldırılar nedeniyle yerinden olan Lübnanlılar, dünyaya insan hakları dersi veren Batı'nın yaşanan ihlaller karşısındaki sessizliğini ve İsrail'le işbirliğini eleştirdi. Hasan Ali Şems, "Biz savaşı sevmiyoruz ama topraklarımızı ve haklarımızı istiyoruz. Mazlumun yanında duran şerefli Türkiye'yi seviyorum. Her yerde zulüm görenler için sesini yükselten Türkiye'ye selam olsun" dedi. Hasan Abdullah ise "Bize insan haklarından bahseden Batı ülkeleri işgale karşı aciz kaldı" diye konuştu.

HEDEF LİTANİ NEHRİ'NE KADAR ÇIKMAK

İsrail Ordusu şu anda sınırın 9 km içerisinde bulunuyor. İşgald evleti, bölgede mevcut olan 5 karakola ek olarak 13 karakol daha inşa etmeyi hedefliyor. Amaç o bölgeyi tamamen işgal etmek ve 25 km kuzeydeki Litani Nehri'ne kadar olan bölgeyi kontrol altında tutmak.