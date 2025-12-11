Lübnanlı milletvekili: “GKRY ile imzalanan anlaşma anayasayı ihlal ediyor”

Emel Hareketi milletvekili Halil, sosyal medya hesabından paylaştığı önerge metninde, anlaşmanın meclise getirilmeden imzalanmasının Lübnan Anayasası'nın 52. maddesiyle çeliştiğini belirtti.

TARTIŞMALI ANLAŞMAYA GENİŞ KESİMDEN TEPKİ

Lübnan ve GKRY arasında 26 Kasım'da deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması imzalanmıştı.

Başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda düzenlenen imza törenine, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve GKRY Lideri Nikos Hristodulidis ile Lübnan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Fayiz Rasamini katılmıştı.

Lübnan'da birçok kesim anlaşmayı eleştiriyor.