Lukaşenko yeniden devlet başkanlığına seçildi

Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra 1994'teki seçimleri kazanarak Belarus'un ilk ve tek devlet başkanı olan Lukaşenko açıklamasında, "Bir zamanlar Batılı şirketlerle planlayıp başlattığımız şeyleri başarıyla tamamladık ve artık Çinlilerle çalışıyoruz. Çin, ekonomimizin gelişimi için gereken her şeye sahip" dedi.

Avrupalı politikacılar ise Belarus'taki seçimlerin meşruiyetini tanımadıklarına ilişkin sert mesajlar paylaştı.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, sosyal medyada üzerinden yayınladığı açıklamada, "Belarus halkının bir seçeneği yok. Bugün, özgürlük ve demokrasi özlemi içerisinde olan herkes için acı bir gün" diye yazdı.