Lyon Belediye Başkanı Boucet yolsuzluktan gözaltına alındı

Fransa'da Lyon Belediye Başkanı Gregory Doucet, kamu paralarını zimmetine geçirme suçundan yürütülen ön soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Lyon'un Yeşil Partili Belediye Başkanı Doucet, belediye binasındaki proje yöneticilerinin yürüttüğü görevlerin niteliğine ilişkin mali soruşturmanın bir parçası olarak sorgulanıyor . Mart 2024'te belediye binasında yapılan aramaya da yol açan soruşturmayla ilgili olarak Doucet'in sözcüsü basına yaptığı açıklamada, "Adalet sistemiyle tam işbirliği yapıyor" dedi.