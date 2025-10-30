Macaristan Başbakanı Orban Washington’a gidiyor

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Özel Kalemi Gergely Gulyas düzenlediği basın toplantısında, Orban'ın 7 Kasım'da Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geleceğini duyurdu.

Gulyas, Orban ve Trump'ın enerji, savunma sanayi, ekonomi ve finans alanlarında da iş birliği anlaşmaları imzalayacağını belirterek, "Bunların bir kısmı zaten müzakere edildi, bir kısmıyla ilgili görüşmeler ise devam ediyor" dedi.

Gulyas, ABD'nin Rus petrolüne uyguladığı yaptırımların Macaristan'ın petrol ithalatını doğrudan etkilemediğini, ancak Orban'ın yaptırımlardan muafiyet talebinde bulunacağını belirtti.

Gulyas ayrıca, Orban ile Trump'ın Ukrayna'da barış sağlanması amacıyla Trump ile Putin arasında zirve düzenlenmesi yönünde bir planı görüşebileceklerini söyleyerek, "Bu görüşme aynı zamanda iki devlet başkanına, ABD-Rusya görüşmesi ve bu görüşme aracılığıyla Rusya-Ukrayna barış anlaşması için yol haritasını belirleme fırsatı sunuyor" dedi.