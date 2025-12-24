  • Haberler
Macaristan Başbakanı Orban'dan AB'ye sert uyarı: "2026'da tüm Avrupa savaşın içinde olabilir!"

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, "Avrupa Birliği (AB), farklı bir politika benimsemezse 2026'da tüm Avrupa savaşın içinde olabilir" ifadelerini kullanarak, 'AB dağılma sürecinde" dedi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Macar basına yaptığı açıklamada, Avrupa'nın karşı karşıya olduğu savaş tehdidine ilişkin açıklamalarda bulundu.

'SAVAŞ KAÇINILMAZ'

Orban, 2025'in Avrupa'nın son barış yılı olup olmayacağına ilişkin bir soruya, "Evet. Bu ihtimal göz ardı edilemez" cevabını verdi. Orban, "Barışa alıştık. Avrupa'daki son büyük savaş 1945'te sona erdi ve o tarihten bu yana seksen sene geçti. Bu, Avrupa için son derece istisnai bir durum" dedi.

FARKLI BİR DÜNYA ŞEKİLLENİYOR

Avrupa kıtasında yaşanabilecek bir savaşın nükleer felakete dönüşebileceği korkusunun kıta nüfusunu uzun süre boyunca savaşlardan uzak tuttuğuna dikkat çeken Macar lider, "Bu korku, 80 yıl boyunca etkili oldu. Fakat artık bütünüyle farklı bir dünya şekilleniyor" dedi.

'BİZ BARIŞ İSTİYORUZ'

Orban, 18-19 Aralık tarihlerinde yapılan AB Liderler Zirvesi'nde alınan bazı karar ve tekliflerin, Ukrayna'daki savaşı körüklemeyi ve Rusya'yı daha da kışkırtmayı amaçladığını ileri sürdü. Brüksel'deki zirvede Rusya'nın Avrupa'daki dondurulmuş varlıklarının Ukrayna'ya kredi vermek için kullanılması planını bloke eden liderler arasında yer alan Orban, geçtiğimiz hafta ortaya koydukları çabalarla ancak Avrupa'nın savaşa sürüklenme hızını yavaşlatmayı başarabildiklerini söyledi. Orban, "Bazıları bu süreci olağanüstü hızlara ulaştırmaya çalıştı. Onlara engel olmayı başardık. Süreci durduramadık ama ivme kazanmasına engel olduk" dedi. Macar lider, "Günümüzde Avrupa'da iki gruplaşma bulunuyor. Birisi savaş grubu, diğeri de barış grubu. Mevcut durumda savaş yanlıları hakim durumda. Brüksel savaş istiyor. Macaristan olarak biz, barış istiyoruz" ifadelerini kullandı.

