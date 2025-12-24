Macaristan Başbakanı Orban'dan AB'ye sert uyarı: "2026'da tüm Avrupa savaşın içinde olabilir!"
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, "Avrupa Birliği (AB), farklı bir politika benimsemezse 2026'da tüm Avrupa savaşın içinde olabilir" ifadelerini kullanarak, 'AB dağılma sürecinde" dedi.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Macar basına yaptığı açıklamada, Avrupa'nın karşı karşıya olduğu savaş tehdidine ilişkin açıklamalarda bulundu.
'SAVAŞ KAÇINILMAZ'
Orban, 2025'in Avrupa'nın son barış yılı olup olmayacağına ilişkin bir soruya, "Evet. Bu ihtimal göz ardı edilemez" cevabını verdi. Orban, "Barışa alıştık. Avrupa'daki son büyük savaş 1945'te sona erdi ve o tarihten bu yana seksen sene geçti. Bu, Avrupa için son derece istisnai bir durum" dedi.
FARKLI BİR DÜNYA ŞEKİLLENİYOR
Avrupa kıtasında yaşanabilecek bir savaşın nükleer felakete dönüşebileceği korkusunun kıta nüfusunu uzun süre boyunca savaşlardan uzak tuttuğuna dikkat çeken Macar lider, "Bu korku, 80 yıl boyunca etkili oldu. Fakat artık bütünüyle farklı bir dünya şekilleniyor" dedi.