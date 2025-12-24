Macaristan Başbakanı Orban'dan AB'ye sert uyarı: "2026'da tüm Avrupa savaşın içinde olabilir!"

'BİZ BARIŞ İSTİYORUZ'

Orban, 18-19 Aralık tarihlerinde yapılan AB Liderler Zirvesi'nde alınan bazı karar ve tekliflerin, Ukrayna'daki savaşı körüklemeyi ve Rusya'yı daha da kışkırtmayı amaçladığını ileri sürdü. Brüksel'deki zirvede Rusya'nın Avrupa'daki dondurulmuş varlıklarının Ukrayna'ya kredi vermek için kullanılması planını bloke eden liderler arasında yer alan Orban, geçtiğimiz hafta ortaya koydukları çabalarla ancak Avrupa'nın savaşa sürüklenme hızını yavaşlatmayı başarabildiklerini söyledi. Orban, "Bazıları bu süreci olağanüstü hızlara ulaştırmaya çalıştı. Onlara engel olmayı başardık. Süreci durduramadık ama ivme kazanmasına engel olduk" dedi. Macar lider, "Günümüzde Avrupa'da iki gruplaşma bulunuyor. Birisi savaş grubu, diğeri de barış grubu. Mevcut durumda savaş yanlıları hakim durumda. Brüksel savaş istiyor. Macaristan olarak biz, barış istiyoruz" ifadelerini kullandı.