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Giriş Tarihi: 22.11.2024 12:09

Macaristan Başbakanı Orban’dan Netanyahu kararı! Tutuklama emrine rağmen…

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emrinin çıkarıldığını duyurmuştu. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, tutuklama emrine rağmen Netanyahu'yu ülkesine davet edeceğini söyledi.

Macaristan Başbakanı Orban’dan Netanyahu kararı! Tutuklama emrine rağmen…

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkındaki tutuklama emrine rağmen, Netanyahu'yu ülkesine davet edeceğini söyledi. Orban, Macaristan Devlet Radyosu'na güncel konular üzerine açıklamalarda bulundu.

UCM'nin dün İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama kararına değinen Orban, mahkemenin kararını "ateşe benzin dökmek" olarak yorumladı.

Orban, UCM'nin kararıyla yüzleşmek gerektiğini ileri sürerek, "Bu nedenle, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu bugün Macaristan'a davet edeceğim. Gelmesi durumunda, UCM'nin kararının burada hiçbir etkisinin olmayacağı ve içerdiği şartlara da uymayacağımızın garantisini kendisine vereceğim." dedi.

Burada sadece Macaristan-İsrail ikili ilişkilerinin görüşüleceğini kaydeden Orban, böylelikle Netanyahu'nun güven içinde görüşmelerde bulunabileceğini ifade etti. UCM, dün yaptığı açıklamada, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emrinin çıkarıldığını duyurmuştu.

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Macaristan Başbakanı Orban’dan Netanyahu kararı! Tutuklama emrine rağmen…
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