Macaristan, İsveç’in NATO’ya üyelik sürecinde Türkiye ile birlikte hareket edecek

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, İsveç'in NATO'ya üyeliği konusunda Türkiye'nin kararını esas alacaklarının bildirdi. Macar Bakan Szijjarto, İsveç'in başvurusu için Türkiye'den gelecek olumlu bir işaret ile süreci destekleyeceklerini söyledi.
TÜRKİYE NE DERSE O OLACAK!
Szijjarto, "Türkiye, İsveç'in NATO üyeliğini onaya hazır olduğuna dair bir işaret verirse biz de destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.
HAKAN FİDAN İLE BİR ARAYA GELMİŞTİ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macar mevkidaşı ile geçtiğimiz günlerde telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, görüşmede NATO'nun genişlemesi ele alındı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÜYELİK REÇETESİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıyı sert bir dille kınadı.
Başkan Erdoğan, İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinin olumlu sonuçlanması için bu tür saldırılara izin verilmemesi gerektiğini belirterek, "Türk Milletini tanımadıkları aşikardır. Buradan kendilerine ince eleyip sık dokumalarını, ev ödevlerini daha iyi yapmalarını tavsiye ediyorum." açıklamasında bulunmuştu.