Macaristan, İsveç’in NATO’ya üyelik sürecinde Türkiye ile birlikte hareket edecek

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÜYELİK REÇETESİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıyı sert bir dille kınadı.

Başkan Erdoğan, İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinin olumlu sonuçlanması için bu tür saldırılara izin verilmemesi gerektiğini belirterek, "Türk Milletini tanımadıkları aşikardır. Buradan kendilerine ince eleyip sık dokumalarını, ev ödevlerini daha iyi yapmalarını tavsiye ediyorum." açıklamasında bulunmuştu.