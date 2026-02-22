Macaristan Kiev’e 90 milyar Euro krediyi bloke etti
Macaristan, Ukrayna'ya verilmesi planlanan 90 milyar euroluk Avrupa Birliği (AB) kredisini bloke etti. TürkRus'ta yer alan habere göre, Budapeşte'nin AB nezdindeki itirazı nedeniyle karar askıya alındı. Böyle bir finansman için tüm 27 üye ülkenin oybirliği gerekiyor. Haberde Macaristan'ın bu tutumunun Ukrayna için öngörülen 8 milyar euroluk IMF kredi programını da riske attığı belirtilirken, kararın nisan ayında yapılması beklenen ve Başbakan Viktor Orban'ın siyasi geleceğini etkileyebilecek seçimler öncesinde alınmış olmasına dikkat çekiliyor. Avrupa Parlamentosu krediyi 11 Şubat'ta onaylamış, fonun 60 milyar eurosunun askeri harcamalara, 30 milyar eurosunun ise Ukrayna bütçesine ayrılması planlanmıştı.