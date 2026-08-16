Macaristan’da feci kaza: Yolcu otobüsü devrildi! 12 ölü

Macaristan’ın doğusunda Polonya plakalı yolcu otobüsünün otoyoldan çıkarak devrilmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, en az 10 kişi yaralandı. Kazadan sağ kurtulan şoför gözaltına alınırken, direksiyon başında uyumuş olabileceği değerlendiriliyor.

Macaristan’da feci kaza: Yolcu otobüsü devrildi! 12 ölü
AA

Polonya'nın PAP haber ajansının haberine göre, Polonya plakalı 57 yolcu ve 2 şoförün bulunduğu otobüs Macaristan'ın doğusundaki Mezokeresztes yakınlarındaki otoyoldan çıkarak devrildi.

Kazada 12 kişi öldü, en az 10 kişi yaralandı.

Macaristan’da feci kaza: Yolcu otobüsü devrildi! 12 ölü

OTOBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazadan sağ kurtulan otobüs şoförü gözaltına alındı. Polis, şoförün direksiyon başında uyumuş olabileceğini değerlendiriyor.

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kazada yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı dileklerini iletti.

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#MACARİSTAN #POLONYA

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