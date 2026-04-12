Macaristan’da kritik seçim yarışı: Anketlerde kim önde?

Macaristan'da oy kullanma işlemi yerel saatle 06.00'da başladı.

Seçimlerde halk, biri kendi seçim bölgelerindeki adaylar, diğeri de ulusal parti listeleri olmak üzere iki oy kullanıyor.

Seçim sistemi kapsamında Macaristan Ulusal Meclisi'ndeki 199 sandalyenin 106'sı dar bölgelerde en fazla oyu alan adaylara, 93'ü ise ulusal parti listelerine göre dağıtılıyor.

Genel seçimlerde 16 yıldır iktidarda bulunan Başbakan Viktor Orban liderliğindeki Macar Yurttaş Birliği Partisi (Fidesz) ile Peter Magyar liderliğindeki Saygı ve Özgürlük Partisi (Tisza) yarışıyor.

Anketlerin çoğu, yarışta Magyar liderliğindeki Tisza'nın önde olduğunu gösterirken, kararsız seçmen oranının yüksek olması, sonuçların belirsizliğini koruduğuna işaret ediyor.