Macaristan’da LGBT içerikli sergide kanuna uymayan müze müdürü görevden alındı

Macaristan Ulusal Müze Müdürü Simon Laszlo, müzenin LGBT bireylerin fotoğraflarının yer aldığı World Press Photo (Dünya Basın Fotoğrafı) sergisine ev sahipliği yaptığını ancak bu serginin, LGBT içeriklerin 18 yaş altı çocukların erişimine yasaklanması kanuna muhalefet ettiği gerekçesiyle görevinden alındığını duyurdu.

"KARARI KABULLENİYORUM ANCAK..."

Laszlo dün yaptığı açıklamasında Macaristan Kültür Bakanı Janos Csak'ın kendisini 'çocukları koruma kanuna' muhalefet ettiği gerekçesiyle görevinden alındığını belirterek "Kararı kabulleniyorum ancak müze, World Press Photo sergisinden görselleri sunarak herhangi bir yasayı kasıtlı olarak ihlal etmemiştir" dedi.

BAKANLIĞIN GÖNDERDİĞİ YAZIYI PAYLAŞTI

Laszlo, Kültür Bakanlığı'nın kendisine gönderdiği bir önceki yazısında "Macaristan Ulusal Müzesi'nin yasaları kasıtlı olarak ihlal ettiğini gösteren herhangi bir durum söz konusu olmadığı" ifadelerinin yer aldığını ve kendisinin de derhal önlem alarak bahsi geçen sergiye kısıtlama getirdiğini vurguladı. Laszlo açıklamasında ayrıca "Dört çocuklu bir baba ve büyükbaba olarak, çocuklarımızın benden veya yönettiğim kurumdan korunması gerektiği fikrini kesinlikle reddediyorum" ifadelerini kullandı.

SÖZ KONUSU YASA

Macaristan'da 2021 yılında yürürlüğe giren yasaya göre 18 yaş altı çocukların, LGBT içerikli ve cinsiyet değişikliğini teşvik eden materyallere erişimi yasaklanmıştır.