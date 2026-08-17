Macaristan’da Turan rüzgârı

Hun ve Türk kökenli topulukları buluşturmak amacıyla Macaristan'ın Bacs-Kiskun bölgesinde düzenlenen Büyük Hun-Türk Kurultayı, binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Macar Turan Vakfı tarafından Hun ve Türk kökenli topulukların geleneksel kültürlerini, tarihi miraslarını ve ortak değerlerini tanıtmak amacıyla düzenlenen Büyük Kurultaya, Macaristan`ın en ünlü bozkır ve ova ekosistemini barındıran Bugac kasabası ev sahipliği yaptı. Festival, 27`den fazla Türk topluluğundan temsilcileri bir araya getirdi. Üç gün süren etkinliklerde askeri geçit töreninin yanı sıra Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) dahil Türk devletlerinin bayraklarının taşındığı atlı geçişi, dörtnala koşu gösterisi, Kırgız göçebe yaşamının ve Manas Destanı`nın canlandırıldığı gösteriler düzenlendi. Festivalde çok sayıda etkinlik yapıldı.

ZORLU: TÜRKİYE MACARİSTAN'DAN AYRILAMAZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Macaristan'daki "Büyük Hun-Türk Kurultayı"nın resmi açılış töreninde konuştur. Zorlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdim" dedi. Zorlu, "Tarihte, Hunlar Göktürklerden nasıl ayrılamazsa bugün de Türkiye, Macaristan'dan ayrılamaz" ifadelerini kullandı.