Macaristan’da zafer Magyar’ın

Macaristan, dün Avrupa'da kritik öneme sahip genel seçimler için sandık başına gitti. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin yakından takip ettiği seçimler, 16 yıldır iktidarda bulunan Başbakan Viktor Orban liderliğindeki Macar Yurttaş Birliği Partisi (Fidesz) ile Peter Magyar liderliğindeki Saygı ve Özgürlük Partisi (Tisza) arasında geçti. Anketlerin çoğu, yarışta Magyar liderliğindeki Tisza'nın önde olduğunu gösterirken, ABD ve Rusya'ya yakınlığıyla bilinen Orban hükümetinin sonunun gelip gelmeyeceği dünya kamuoyu tarafından da yakından takip ediliyordu.

Sandıkların yaklaşık yarısının açılmasının ardından tablo hızla netleşmeye başladı. Ulusal Seçim Ofisi verilerine göre, muhalefet lideri Magyar'ın yarışı açık ara önde getirdiği bildirildi. Geç saatlerde ise Tisza'nın yüzde 53 ile önde olduğu, Başbakan Orban'ın partisi Fidesz'in ise yüzde 37'de kaldığı açıklandı. Buna göre Magyar, 199 sandalyeli mecliste 138 sandalye kazandı. Orban ise 54 sandalyede kaldı. Seçimi yenilgisini kabul ederek Magyar'ı kutlayan Orban, "Bu bizim için acı verici. Kazanan partiyi tebrik ederim. Muhalefette yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu. Magyar ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda zaferi için "Macaristan kazandı" ifadesini kullandı.