Macaristan’dan nüfusu artırmaya yönelik hamle: Ömür boyu vergi muafiyeti geliyor

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 2 ve 3 çocuk sahibi annelere yönelik ömür boyu gelir vergisi muafiyeti getireceklerini söyledi.

Orban, "Avrupa'nın en kapsamlı vergi indirimi programını da hayata geçireceğiz. İşte buna ben atılım diyorum. 2 ve 3 çocuklu anneler için tam, ömür boyu gelir vergisi muafiyeti getiriyoruz" dedi.

Orban, düzenlemenin 3 çocuklu anneler için Ekim 2025'te iki çocuklu anneler için ise Ocak 2026'da yürürlüğe gireceğini ifade etti.