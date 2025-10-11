Machado’dan Trump’a nobel jestı̇! “Bu ödülü sizin onurunuza kabul ediyorum”

Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Trump, Machado'nun kendisine "Bu ödülü sizin onurunuza kabul ediyorum, çünkü aslında siz hak ettiniz" dediğini belirtti.

Machado'nun bu davranışını takdir ettiğini belirten Trump, "Bu gerçekten çok hoş bir hareketti. Ben de 'Ödülü o zaman bana ver' demedim gerçi, ama belki de verebilirdi." dedi.

MACHADO: BU ÖDÜL VENEZUELA HALKINA VE TRUMP'A

Nobel Barış Ödülü'nün sahibi Machado, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, "Bu ödülü, acı çeken Venezuela halkına ve davamıza verdiği kararlı destek için Trump'a ithaf ediyorum." dedi.