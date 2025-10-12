Machado’nun Nobel alması tartışma yarattı

Venezuela muhalefetinin önde gelen isimlerinden Maria Corina Machado'nun, 2025 Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmesi tartışmalara neden oldu. Machado, ülkesinde demokrasiyi yeniden canlandırma çabaları nedeniyle Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü. Machado'nun Nobel Ödülü, İsrail ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Likud Partisi'ne verdiği destek ve Gazze'deki saldırıları açıkça destekleyen paylaşımları nedeniyle tartışma yarattı. Norveçli milletvekili Bjornar Moxnes, ödülün Nobel'in amacına uygun olmadığını savundu. ABD merkezli Müslüman sivil haklar örgütü Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi ise kararı "vicdansız" olarak nitelendirdi. Öte yandan Machado, ödülünü ABD Başkanı Donald Trump'a ithaf etti.