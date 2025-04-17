Macron, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ve Trump’ın Orta Doğu temsilcisi Witkoff’la görüştü!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile başkent Paris'te bir araya geldi. Görüşmenin ana gündem maddesi Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik olurken, Avrupa ile ABD arasındaki gümrük vergileri ve Orta Doğu'daki gerilimin azaltılmasına yönelik gelişmeler de ele alındı.

Giriş Tarihi: 17 Nisan 2025 21:21

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile başkent Paris'teki Elysee Sarayı'nda bir araya geldi. Fransa Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmeye Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Jean-Noel Barrot ve Macron'un diplomatik danışmanı ve G20-G7 Temsilcisi Emmanuel Bonne'un da katıldığı belirtilerek, "Toplantının ana gündemi, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının sona erdirilmesine yönelik barış müzakereleriydi.

Bu görüşme, Cumhurbaşkanı Macron ile Başkan Trump arasında yakın zamanda gerçekleşen temaslar ile Fransa ve İngiltere eş başkanlığında 27 Mart'ta Elysee Sarayı'nda bir araya gelen gönüllü koalisyonun çalışmaları çerçevesinde gerçekleşti. İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell da bu kapsamda görüşmelere katıldı" denildi.