Macron, Akdeniz’e uçak gemisi göndereceklerini duyurdu!

Macron, ulusa sesleniş konuşmasında askeri gerilimin arttığı Orta Doğu'daki durumu ele aldı. Gelişmeler karşısında Fransa'nın tutumuna dikkati çeken Macron, "Bu istikrarsız durum ve gelecek günlerin belirsizliği karşısında, Charles de Gaulle uçak gemisine, hava unsurlarına ve ona eşlik eden fırkateyne Akdeniz'e doğru yola çıkma emri verdim." dedi. Macron, Fransa'nın "halkını koruyan, barışa bağlı, güvenilir, öngörülebilir ve kararlı bir güç olmayı sürdürdüğünü" söyledi.