Macron, çark etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye ile ikili ilişkilerde olumlu gündem oluşturmak istediğini ifade etti. İki lider, bölgesel meseleleri ve Suriye'deki durumu ele aldı. Suriye'de toplumun tüm kesimlerine saygılı ve kapsayıcı bir geçiş sürecine önem verdiklerini belirten Macron, Fransa'nın, bu ülkenin birliğine ve egemenliğine bağlı olduğunu ifade etti. Terör örgütü DEAŞ'la mücadelenin devam etmesi gerektiğini vurgulayan Macron, görüşmede Türkiye ile ikili ilişkilerde olumlu gündem oluşturmak istediğini kaydetti. Macron, Suriye'deki terör örgütü PKK/YPG'ye sahip çıkmıştı.