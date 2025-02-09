Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Macron, çark etti
Giriş Tarihi: 9.2.2025

Macron, çark etti

Macron, çark etti
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye ile ikili ilişkilerde olumlu gündem oluşturmak istediğini ifade etti. İki lider, bölgesel meseleleri ve Suriye'deki durumu ele aldı. Suriye'de toplumun tüm kesimlerine saygılı ve kapsayıcı bir geçiş sürecine önem verdiklerini belirten Macron, Fransa'nın, bu ülkenin birliğine ve egemenliğine bağlı olduğunu ifade etti. Terör örgütü DEAŞ'la mücadelenin devam etmesi gerektiğini vurgulayan Macron, görüşmede Türkiye ile ikili ilişkilerde olumlu gündem oluşturmak istediğini kaydetti. Macron, Suriye'deki terör örgütü PKK/YPG'ye sahip çıkmıştı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Macron, çark etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA