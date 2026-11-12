Macron: Çocuklara zarar veren yapay zeka yasaklanmalı

Macron: Çocuklara zarar veren yapay zeka yasaklanmalı
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, çocukların ruh sağlığı için risk oluşturduğu her yerde yapay zekanın yasaklanması gerektiğini söyledi. Fransa'da 15 yaş altı için bazı sosyal ağların yasaklanmasını da savunan Macron, "Eğer yapay zekanın belirli kullanım biçimleri çocuklar için risk oluşturuyorsa, o zaman bunlar yasaklanmalıdır" dedi. Fransa'da aynı zamanda yapay zekânın oluşturduğu tehditlere karşı vatandaşlarını koruyacak bir bildiri hazırlanıyor. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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