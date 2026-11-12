Macron: Çocuklara zarar veren yapay zeka yasaklanmalı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, çocukların ruh sağlığı için risk oluşturduğu her yerde yapay zekanın yasaklanması gerektiğini söyledi. Fransa'da 15 yaş altı için bazı sosyal ağların yasaklanmasını da savunan Macron, "Eğer yapay zekanın belirli kullanım biçimleri çocuklar için risk oluşturuyorsa, o zaman bunlar yasaklanmalıdır" dedi. Fransa'da aynı zamanda yapay zekânın oluşturduğu tehditlere karşı vatandaşlarını koruyacak bir bildiri hazırlanıyor.
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