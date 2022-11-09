Macron duyurdu: Barkhane Operasyonu sonlandırıldı

Cumhurbaşkanı Macron, Toulon kentinde yaptığı konuşmada, Fransa'nın gelecek yıllar için askeri stratejisini ele aldı. Macron, Fransa'nın Afrika'daki ortaklıklarına ilişkin angajmanlarının artık iş birliği mantığı ve söz konusu ülkelerin ordularına destek şeklinde yürütülmesi gerektiğine değindi.

"6 AY İÇİNDE TAMAMLANACAK"

Buna ilişkin gelecek günlerde Afrikalı ortakları, müttefikleri ve bölgesel kuruluşlarla görüşmeye başlayacaklarını söyleyen Macron, burada, Sahra Altı Afrika ve Batı Afrika'daki Fransız askeri üstlerin statüsünü, formatını ve misyonlarının nasıl gelişeceğini, bölge ordularını desteklemek için ortak bir kuruluş meselesini ele alacaklarını ifade etti. Macron, bu stratejinin 6 ay içinde tamamlanacağını söyledi.

Macron, Afrika ve dış ülkelerde yapılan operasyonların süresinin daha iyi sınırlandırılması gerektiğine işaret ederek, "Dış (ülkelerdeki) operasyonlarda zaman sınırı olmadan kalma niyetinde değiliz." dedi.

BARKHANE OPERASYONU SONLANDI

Macron, "Ortaklarımıza danışarak bugün Barkhane Operasyonu'nun sonlandığını resmileştirmeye karar verdim." ifadesini kullanarak Afrikalı ülkelere askeri desteklerini, taraflarla belirlenen yeni prensipler doğrultusunda sürdüreceklerini ve bu desteklerin, Afrikalı ortaklarının dile getireceği ihtiyaçlara göre şekil alacağını ifade etti.

Fransa, Mali'deki Barkhane Operasyonu'nda görevli son askeri birimini 15 Ağustos'ta ülkeden çekmişti. Barkhane Operasyonu 9 yıl önce başlamış ve Macron, şubatta yaptığı açıklamada, operasyonun bu yıl içinde sonlanacağını duyurmuştu.