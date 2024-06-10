Macron, erken seçim kararı aldı

Fransa'da ise AP seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre Jordan Bardella liderliğindeki aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi yüzde 31.5 oyla açık ara birinci sıraya yerleşti. Valerie Hayer'in temsil ettiği Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Renaissance ise yüzde 15.2 oyla ikinci sırada yer aldı. Aşırı sağın yükselişinin Avrupa için tehlike olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Macron, Fransa Ulusal Meclisi'ni feshederek erken seçim kararı aldı. "Bugünün sonunda hiçbir şey olmamış gibi davranamayacağım" diyen Macron, seçimlerin ilk turunun 30 Haziran'da, ikinci turunun ise 7 Temmuz'da yapılacağını belirtti.