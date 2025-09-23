Macron Filistin devletini tanımıştı: Muhalefet partileri katliamın durması için somut adım istedi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dün Filistin devletini resmen tanımıştı. Ülkedeki muhalefet partileri, tanımanın yeterli olmadığını belirterek, Paris hükümetinin İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki soykırımını durdurması için somut adımlar atmasını talep etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen Birleşmiş Milletler bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta dün yaptığı konuşmada, Filistin Devleti'ni resmen tanıdı. Bu adımın ardından, Fransa'nın İsrail'in Gazze'deki soykırımını durdurmak için acilen harekete geçmesi istendi.

"SOMUT ADIMLAR ATILMALI" Muhalefetten Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Grup Başkanvekili Mathilde Panot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Filistin Devleti'ni tanımak iyi, soykırımı ve sömürgeciliği durdurmak daha da iyi." ifadesini kullandı. Panot, Fransa'nın İsrail'e gönderilecek silahlara derhal ambargo uygulamasını ve bu ülkeye karşı diplomatik, ekonomik ve kültürel yaptırım kararı alınmasını isteyerek, Avrupa Birliği (AB) ve İsrail arasındaki Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınmasını talep etti. LFI Partisi Genel Koordinatörü Manuel Bompard, Fransa'nın Filistin Devleti'ni resmen tanımasına ilişkin aynı platformdan yaptığı açıklamada, "Soykırımın ve sömürgeciliğin sona ermesi için artık somut adımlar gerekli." değerlendirmesinde bulundu.