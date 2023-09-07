Macron Rusya’ya ambargo koyuyor: Rus bayrağının orada yeri yok!

Macron, Rus atletlerin Olimpiyat Oyunları'na bireysel olarak katılmasına yönelik kararın da Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne ait olduğunu belirtti.

Emmanuel Macron: "Olimpiyat dünyasının çözmesi gereken asıl mesele, bazen ömür boyu hazırlık yapan ve aynı zamanda bu rejimin kurbanı da olabilen bu Rus sporculara hangi yeri vereceğidir." ifadesini kullandı.