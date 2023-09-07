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Haberler Dünya Haberleri Macron Rusya’ya ambargo koyuyor: Rus bayrağının orada yeri yok!
Giriş Tarihi: 7.9.2023 16:00

Macron Rusya’ya ambargo koyuyor: Rus bayrağının orada yeri yok!

Rusya Ukrayna savaşında Batı kanadından uygulanan yaptırımlar sürerken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yeni açıklamasıyla ülke gündemine oturdu. 2024 yılında başkent Paris’te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları’na ilişkin konuşan Macron, Rusya’nın orada yeri olmadığını söyledi.

AA
Macron Rusya’ya ambargo koyuyor: Rus bayrağının orada yeri yok!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'ında Rusya bayrağı olamayacağını belirtti. Macron, L'Equipe gazetesine verdiği demeçte, 26 Temmuz-11 Ağustos 2024'te Paris'in ağırlayacağı Olimpiyat Oyunları'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Paris Olimpiyat Oyunları'nda Rus bayrağı olamaz." diyen Macron, Rusya'nın "savaş suçları işlediği bir zamanda 2024 Olimpiyatları'nda yeri olmadığını" savundu.

Macron, Rus atletlerin Olimpiyat Oyunları'na bireysel olarak katılmasına yönelik kararın da Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne ait olduğunu belirtti.

Emmanuel Macron: "Olimpiyat dünyasının çözmesi gereken asıl mesele, bazen ömür boyu hazırlık yapan ve aynı zamanda bu rejimin kurbanı da olabilen bu Rus sporculara hangi yeri vereceğidir." ifadesini kullandı.

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Macron Rusya’ya ambargo koyuyor: Rus bayrağının orada yeri yok!
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